Coronavirus, in Trentino altre 11 vittime: ora sono 400. Sì alle uscite genitori-figli

TRENTO. Sono 11 le nuove vittime del Coronavirus (9 nelle Rsa) comunicate oggi, 25 aprile, dalla Provincia. Il totale raggiunge quota 400 morti.

I nuovi contagi ammontano a 58 unità (20 nelle Rsa, 4 i minorenni). Le persone in terapia intensiva sono 27. I tamponi eseguiti sono stati 1365. Il grado di contagio è del 4%, considerato basso.

Nelle Rsa 704 ricoverati in Rsa, 41 in casa di cura, 1384 a domicilio.

Sono 134 i nuovi guariti.

I casi nei comuni: 233 a Pergine, 141 a Riva, 156 a Rovereto, 550 a Trento

I dati sono stati diffusi nella conferenza stampa riservata agli aggiornamenti sui contagi da Covid 19.

Firmata una nuova ordinanza con novità a decorrere da lunedì 27 aprile.

L'ha illustrata il governatore Maurizio Fugatti.

Consentite la coltivazione di terreno per uso agricolo e di orti anche fuori dal comune purché vada un solo componente familiare una volta al giorno.

Consentito accesso ad aziende agricole e serre florovivaistiche nel proprio comune o nel comune più vicino in caso di esigenza. Necessario l'uso della mascherina per gli utenti, mascherina e guanti per il personale.

Attendiamo il 4 maggio per consentire spostamenti oltre le immediate vicinanze di casa. Ma si consente di camminare contemporaneamente ai genitori con i figli minori ma rispettando la distanza di almeno un metro da persone estranee.

Possibilità di approvvigionarsi di generi alimentari lungo il tragitto casa-lavoro.

Ciclabili riaperte per gli spostamenti da casa al luogo di lavoro.

Mercati: obbligato l'utilizzo di mascherine e guanti per i venditori e di mascherina per gli avventori.

Obbligo di mascherina per tutti gli uffici pubblici sul territorio provinciale.

Da mercoledì 29 consentita la vendita di cibo d'asporto previa ordinazione online e telefonica se dietro appuntamento, con un cliente alla volta. Obbligo di mascherina per i clienti, di mascherina e guanti per i ristoratori, i gelatai e gli altri esercenti.

Consentito l'accompagnamento nei pressi dell'abitazione di persone inabili.

Obbligata la mascherina in luoghi pubblici o aperti al pubblico quando si incontrano altre persone.

-----

Chiarimenti: per andare fino all'orto fuori dal comune bisognerà dimostrare di esserne proprietario, per andare a prendere la pizza di avere prenotato.

-----

Questione nidi: "Il governo probabilmente già da lunedì consentirà delle aperture. Sul tema scolastico non ci sono previsioni perché la materia è complessa. Da lunedì ragioneremo su una nostra valutazione per le famiglie che cominciano a lavorare e hanno figli: dai centri estivi alle date di riapertura delle strutture. Il voucher è un discorso a se stante".

-----

Bonus alimentare: 16.040 domande. 10.858 accolte, 1570 respinte

-----

Sono 242 gli operatori dell'Azienda positivi, 27 i medici di base.

L'Azienda sta lavorando alla ripresa delle attività programmate. Da lunedì 27 Trento arriverà a 50 sedute chirurgiche e Rovereto a 40.

----

Ogni anno sono 1500 i decessi nelle Rsa. Dal primo marzo al 22 aprile i decessi nelle Rsa trentine sono stati 605, 296 riconducibili con certezza a Covid (il 48%). Il culmine della mortalità fra il 13 e il 14 aprile. A comunicare i dati Paolo Bordon, direttore dell'Azienda sanitaria. Molte persone morte per Covid sarebbero probabilmente morte nel corso dell'anno per altre patologie. Il bilancio andrà fatto a fine anno.

A Rovereto sono già stati effettuati dei test sierologici: riscontrati casi di persone asintomatiche che aveva avuto un "contatto" con la malattia. Quanto possa proteggere la persona questa circostanza è da chiarire. I test saranno estesi al personale delle Rsa.