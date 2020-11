Coronavirus, in Trentino 9 vittime: è il numero più alto della seconda ondata

TRENTO. E' pesante il bilancio delle vittime registrate nelle ultime 24 ore in Trentino: 8 i deceduti, che portano a 550 il totale da inizio pandemia. E' il numero più alto della seconda ondata. I dati si riferiscono ad oggi, 11 novembre.

I nuovi contagi sono 253 rispetto a ieri. Tre i nuovi ricoveri in terapia intensiva: ora i posti occupati sono 31. In alta intensità i pazienti sono 32, i ricoverati nei reparti di malattie infettive 275, i malati nelle Rsa 256, le persone positive in quarantena domiciliare 2.193.

Cala invece di 19 unità il numero delle persone attualmente positive, che sono 2.892.