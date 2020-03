Coronavirus, in Trentino 8 nuovi casi: il totale a quota 26

TRENTO. Sono otto i nuovi casi di contagio da Coronavirus in Trentino, 26 in totale. Lo hanno comunicato oggi, domenica 8 marzo, l'assessore provinciale Stefania Segnana ed il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti.

Si tratta di un uomo di 63 anni che si trova in isolamento in casa dopo essersi presentato al pronto soccorso di Trento. Poi un ragazzo di 21 anni che ha chiamato da casa, è stato visitato a domicilio e sottoposto a tampone. Altri due casi sono due donne legate ad un precedente in valle di Cembra: entrambe sono in casa, dove sono state visitate, e non si sono presentate in pronto soccorso.

C'è poi un uomo di 69 anni che si è presentato al pronto soccorso di Trento, il cui figlio lavora in Lombardia. La famiglia è stata messa in quarantena e l'uomo ricoverato in rianimazione a Rovereto.

Ancora: una donna di 72 anni che si è presentata al pronto soccorso di Tione e ora si trova in casa in condizioni stabili, un'altra di 70 anni anche lei in pronto soccorso a Tione e che ora si trova nel reparto malattie infettive a Trento ed una donna di 56 anni visitata a domicilio il cui contagio è legato ad un caso diffuso ieri.