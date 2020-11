Coronavirus, in Trentino 7 vittime e 179 nuovi contagi. In 5 giorni 562 positivi in meno

TRENTO. Altre 7 vittime di Coronavirus oggi, 25 novembre, in Trentino. Il totale dei decessi raggiunge 671. I tamponi analizzati ieri sono stati 3.403.

I nuovi contagi sono 179. Di questi, due terzi (119) sono stati intercettati attraverso screening o rintracciamento dei contatti di altri casi positivi. Ci sono, sul totale odierno, 33 persone (tra ospiti e operatori) che provengono dall’ambito delle Rsa, e poi 1 bambino tra 0-2 anni e ben 75 ultra settantenni, dato nettamente in aumento rispetto all’ultimo bollettino e che impone di rinnovare l’appello ad adottare speciali misure di sicurezza per proteggere chi si trova in quella fascia di età.

Registrati anche 16 nuovi casi di bambini e ragazzi in età scolare e le classi in quarantena ieri erano 84.

Ancora in calo il numero degli attualmente positivi, sceso dai 3.127 del 20 novembre ai 2.565 di oggi.

Ricoverate in terapia intensiva 41 persone, in alta intensità 55, nei reparti di malattie infettive 366. In isolamento domiciliare 1.679 persone.