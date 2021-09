Coronavirus, in Trentino 49 nuovi contagi, in calo il numero di ricoverati

TRENTO. Il bilancio di oggi parla di 49 nuovi contagi da coronavirus in Trentino, mentre diminuiscono lievemente i ricoverati (ieri nessun nuovo ingresso e 2 dimissioni hanno portato il totale a 15, di cui 1 in rianimazione). Le vaccinazioni intanto hanno superato quota 720.000 e, con i 22 di oggi, i guariti sono diventati 46.222.

tamponi analizzati ieri sono stati complessivamente 4.478, cifra che comprende 562 tamponi molecolari che hanno individuato 9 nuovi casi positivi, confermando 37 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Questi ultimi sono stati ben 3.916, 40 dei quali sono risultati positivi.

I contagi fra bambini e ragazzi oggi sono 13: ci sono 3 bambini sotto i 2 anni 5 tra 6-10 anni, 3 tra 11-13 anni e 2 tra 14-19 anni. Si fermano a 3 oggi i casi positivi rilevati fra gli anziani (nello specifico, nella fascia 70-79 anni)

Questa mattina i vaccini somministrati erano arrivati a 720.200: in questa cifra sono comprese 333.597 seconde dosi e quelle somministrate nelle fasce over 80, 70-79 e 60-69 anni che sono rispettivamente 67.839, 91.587 e 109.413.

Si ricorda inoltre che si rinnova l’appuntamento con le giornate ad accesso libero al drive through vaccinale San Vincenzo a Trento Sud. L’open day, senza necessità di prenotazione e dedicato a coloro che non hanno iniziato il ciclo vaccinale, si terrà anche domani, domenica 19 settembre, dalle 14 dalle ore 16.

Inoltre la prima tappa del camper vaccinale itinerante è prevista per lunedì 20 settembre a Cavedine, al mercato in via Santi Martiri.