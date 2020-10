Coronavirus, in Trentino 49 nuovi casi: focolaio con 30 contagi in una Rsa

TRENTO. Sono 49 i nuovi casi positivi comunicati oggi, 5 ottobre, in Trentino. Da segnalare un focolaio in una Rsa, dove sono stati registrati 22 contagi fra gli ospiti e 8 fra gli operatori. Il nucleo dei contagi è stato isolato e compartimentato. Solo 2 sono stati trasferiti a Volano. Nessuno ha sintomi importanti e ci sono diversi asintomatici.

Fra i positivi ci sono anche 2 minori di 5 anni.

Salgono a 17 i ricoverati, 3 in ventilazione assistita.

Le classi in quarantena sono 26.

Riattivato da domani il servizio "Resta a casa, passo io" per il servizio di consegna di beni alimentari e farmaci.

I test antigenici rapidi con tampone naso-faringeo saranno oggetto di un test pilota durante questa settimana. Si potrà prenotarlo come un normale prelievo, da svolgere sia nelle farmacie che restando a bordo dell'auto. In corso contatti per raccogliere le disponibilità da parte delle farmacie.

I test saranno fatti su persone sintomatiche. Si partirà da tre farmacie pilota. Al momento c'è una scorta di 20 mila tamponi ma ne arriveranno presto altri: saranno gratuiti.

"A livello nazionale si vogliono fare anche sugli asintomatici. Noi partiremo dai sintomatici. Il percorso che abbiamo avviato potrà essere utile anche per le scuole", ha detto il governatore Maurizio Fugatti.

Tra le novità, una che riguarda la scuola: le insegnanti delle primarie in classi dove ci sono stati contagi potranno continuare con l'insegnamento e verrà previsto un tampone al quinto giorno.

Stasera una riunione con il ministro Boccia dedicata al nuovo Dpcm sulle nuove misure per combattere il Coronavirus.