Coronavirus, in Trentino 32 nuovi casi: contagi in tre scuole

TRENTO. Sono 32 i nuovi casi di Coronavirus in Trentino, comunicati oggi, 16 settembre, in conferenza stampa dalla Provincia. Numerosi i tamponi effettuati: ben 2528. Segnatati 4 nuovi ricoveri in ospedale.

Tre i casi di minori, tutti studenti: partono di conseguenza le indagini epidemiologici. "Riguardano il settore materno, delle elementari e delle superiori: quasi in un unico giorno abbiamo avuto tutti i modelli da applicare previsti dal protocollo. Potremo quindi capire se funziona", ha detto il dottor Ferro.

Interessate una scuola primaria in val di Sole, una materna a Piné, e una superiore a Rovereto.

In nessun caso è stata bloccata la scuola, ma interessata solo la classe.

I professori non sono in isolamento alle superiori (come da protocollo), mentre alle materne e alla primaria la situazione viene valutata in base al numero di ore di lezione che tengono in classe.

Sono state 600 le segnalazioni la settimana scorsa dei pediatri: un grande lavoro, ha sottolineato Ferro.