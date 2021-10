Coronavirus, in Trentino 31 nuovi contagi. Da lunedì al via terza dose nelle Rsa

TRENTO. Continua il monitoraggio dei casi positivi al coronavirus in Trentino: nel bollettino odierno l’Azienda provinciale per i servizi sanitari ne indica altri 31, la maggior parte (18) con sintomi lievi. Salgono a 21 intanto i pazienti che si trovano in ospedale dove ieri è stato registrato un nuovo ricovero: restano sempre 4 le persone in rianimazione.

Nel dettaglio, sono sempre molto numerosi i test antigenici: ieri ne sono stati analizzati 3.438 dei quali 24 sono risultati positivi. Ci sono poi 401 tamponi molecolari analizzati dal Laboratorio di Microbiologia dell’Ospedale Santa Chiara di Trento che hanno individuato 7 casi positivi, confermando anche 6 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

Tra i nuovi contagiati ci sono anche 3 piccolissimi con meno di 3 anni, ed altri 4 bambini o ragazzini fra i 3 ed i 13 anni. Colpite dal virus anche 2 persone in fascia 60-69, ed 1 ciascuna nelle fasce 70-79 e over 80.

Sono invece 21 i nuovi guariti che portano il totale a 46.822.

I vaccini intanto sono arrivati a quota 753.941, comprese 346.481 seconde dosi e 3.862 terze dosi. E, a proposito di queste ultime, da lunedì inizierà la somministrazione anche nelle RSA. La terza dose riguarda gli anziani inseriti nelle residenze (4.600 persone circa) ed è prevista per dare riscontro alla circolare ministeriale del 27 settembre che prevede che questa categoria di soggetti riceva la cosiddetta dose booster (di rinforzo) da praticarsi almeno 6 mesi dalla seconda dose.

Covid, in Trentino nessun decesso e 31 nuovi positivi Nessun decesso, 31 nuovi positivi e 21 pazienti ricoverati in ospedale: è questo il quadro del bollettino Asl di oggi (7 ottobre) relativo alla situazione Covid in Trentino

Da venerdì è prevista la consegna delle dosi di vaccino da parte della farmacia dell’Ospedale Santa Chiara

L’Azienda sanitaria tiene a precisare anche che il vaccino antinfluenzale e quello anticovid non interferiscono tra loro e si possono somministrare contemporaneamente oppure con qualsiasi distanziamento temporale.