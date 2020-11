Coronavirus, in Trentino 3 vittime e 276 contagi

TRENTO. Sono 3 le vittime del Covid in Trentino oggi, 17 novembre. I nuovi contagi sono 276, su 1624 tamponi. Ben 105 riguardano ultrasettantenni.

"I nuovi ricoveri sono 37, per un totale di 388 ospedalizzazioni , 35 in terapia intensiva. La situazione si va ad aggravare, ma le terapie intensive negli ultimi giorni sono stabili", ha detto il governatore Maurizio Fugatti. "Preoccupa in particolare - ha aggiunto - il dato sulle ospedalizzazioni, che sono al 40% della disponibilità di letti". La percentuale era più alta la settimana scorsa, ma nel frattempo gli ospedali sono stati attrezzati con circa cento nuovi posti letto.

Il dottor Antonio Ferro ha aggiunto: "All'interno della famiglia non si riesce a mantenere il corretto isolamento. E questo causa un'amplificazione dei casi. Bisogna prestare attenzione: ciò significa mangiare in momenti separati e portare la mascherina anche in casa. Per proteggere le persone più anziane".

"Con le altre Regioni si è discusso dei famosi 21 parametri che determinano il colore delle zone", ha detto Fugatti. "C'è stata condivisione per chiedere al governo un aggiornamento e una razionalizzazione di questi criteri, portando gli indicatori a 5: la percentuale di tamponi positivi, l'indice Rt, il tasso di occupazione dei posti nelle terapie intensive, il tasso degli ospedalizzati, la capacità di dare risposte nel contact tracing".

Quanto agli operatori sanitari positivi, sono 180 i casi nell'Apss, 175 nelle Rsa.

A Telve ci sono 62 casi positivi: l'Apss sta indagando su un focolaio in un istituto per anziani della zona.

C'è stato anche un intervento di Graziella Menato, sindaco di Castello Tesino, uno dei Comuni per cui sono state disposte misure più restrittive per contenere la diffusione del virus. "Il contatto con i cittadini è impellente: ricevo telefonate ogni 2 minuti. Lo staff provinciale ci ha dato pieno sostegno".