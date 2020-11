Coronavirus, in Trentino 3 vittime e 187 nuovi contagi

TRENTO. Sono 187 i casi positivi registrati nel rapporto odierno (alla data del 2 novembre 2020) dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari. Di questi i sintomatici sono 104, ma rimane significativa la cifra relativa ai casi individuati attraverso le tecniche di rintracciamento.

L’Azienda dice anche che i contagiati fra gli over 70 sono 33 e che sono emersi altri 22 casi di bambini e ragazzi in età scolare in merito ai quali si stanno perfezionando gli approfondimenti per stabilire se disporre la quarantena per le rispettive classi (ieri quelle in isolamento sono risultati essere 181).

Anche oggi si registrano purtroppo 3 decessi, mentre sale il numero dei ricoveri e dei pazienti in terapia intensiva che sono rispettivamente 189 di cui, per l’appunto, 11 in rianimazione.

I tamponi analizzati ieri sono stati 937, tutti all’Ospedale Santa Chiara.