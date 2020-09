Coronavirus, in Trentino 3 nuovi casi positivi

Dopo l’incredibile incidente in MotoGp nel Gran Premio d’Austria, con Vinales e Rossi sfiorati da un moto lanciata in aria come un proiettile, dramma sfiorato anche alla 24h Motos di Le Mans. Uno dei concorrenti è scivolato sull’asfalto bagnato, e mentre stava tentando di rialzare la moto per tornare in corsa è sopraggiunto un altro pilota, che è sfrecciato tra lui e la moto a terra. Gara sospesa, ma per fortuna nessuno si è fatto male.