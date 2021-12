Coronavirus, in Trentino 255 nuovi contagi. In ospedale 76 persone: 15 sono in rianimazione

TRENTO. Il bollettino di oggi mostra una situazione contagi in crescendo, ma è il trend delle ospedalizzazioni quello che sta preoccupando: 76 le persone attualmente in ospedale (78 il limite per la zona gialla) di cui 15 in terapia intensiva.

I nuovi casi positivi oggi sono 255 mentre le vaccinazioni, in quest’ultima giornata di grande maratona, questa mattina avevano raggiunto un totale superiore a 922.000.

Ieri sono stati analizzati 1.267 tamponi molecolari che hanno individuato 96 nuovi casi e confermato anche 72 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Questi ultimi continuano ad essere numerosi: 7.239 quelli effettuati ieri, dei quali 159 sono risultati positivi.

Degli ospedali si è accennato: il numero cresce leggermente perché ieri, a fronte di 4 dimissioni, ci sono stati anche 5 nuovi ingressi.

Intanto altri 205 sono stati dichiarati guariti ed il totale da inizio pandemia diventa 50.141.

Nel dettaglio, le vaccinazioni sono arrivate questa mattina a quota 922.378, cifra che comprende 382.425 seconde dosi e le terze dosi che, per effetto della maratona, sono arrivate a 115.753.