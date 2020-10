Coronavirus, in Trentino 207 nuovi contagi

TRENTO. Avanzano ancora i contagi: sono 207 quelli registrati in Trentino oggi, 23 ottobre 2020. I ricoveri salgono a 68, dei quali 3 in terapia intensiva. Le classi in quarantena sono 111.

I 3017 tamponi sono stati 3017.

In arrivo un'ordinanza nei prossimi giorni. "I contagi a scuola sono maggiori dai 14 anni in su", ha spiegato il governatore Maurizio Fugatti. "Su quella fascia vogliamo intervenire, con protocolli ad hoc sui servizi ludici e ricreativi. Da ora in poi sarà necessaria la doppia positività per la messa in quarantena di una classe fino alle medie, mentre continuerà ad essere una alle superiori. Ci saranno anche raccomandazioni per lavoratori e studenti pendolari: limitare gli spostamenti al tragitto casa-scuola o casa-lavoro. Resteranno per ora raccomandazioni, non un obbligo".

Si interverrà anche sulle celebrazioni liturgiche dell'1 e 2 novembre, in accordo con la Curia trentina. Gli anziani in particolare saranno invitati a limitare gli spostamenti.

Quanto al Dpcm, ieri sera c'è stato un incontro con i sindaci. "La volontà, stante il contagio attuale, è che le manifestazioni tipiche (come i mercatini, ndr) si possano tenere, con il rispetto di un determinato protocollo predisposto dall'Apss".

Difficile un paragone con marzo-aprile, perché oggi i tamponi sono molti di più e vengono ricercati i casi con il contact tracing.

"Oggi abbiamo 1129 positivi: siamo al di sotto della media nazionale", ha detto Fugatti. "Non ci sentiamo per ora di fare limitazioni agli spostamenti tra regioni".