Coronavirus, in Trentino 2 contagi su 629 tamponi. Scendono a 5 i ricoveri

Non solo calcio, non solo pallone: due grandi campioni si sfidano, a distanza, su un altro terreno. Quello dei tuffi. Ed è una sfida tutta social: ha cominciato Zlatan Ibrahimovic, che ha postato su Instagram un video dove si esibisce in bello stile in un tuffo in mare da uno yacht superlusso. Ha risposto, sempre su Instagram, Kevin Prince Boateng: stesso tuffo, yacht superlusso pure lui. Tanto che viene il sospetto: forse in ballo non c’era il tuffo più bello, ma lo yacht più lussuoso…