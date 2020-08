Coronavirus in Trentino, 16 nuovi positivi, 3 sono minorenni

TRENTO. Numeri anche oggi importanti e che preoccupano la sanità trentina quelli riportati dal bollettino quotidiano dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari. Sono 16 i nuovi casi positivi e tra loro ci sono anche 3 minorenni. Ma non è tutto: tra i nuovi casi, i sintomatici sono 12 (i minorenni per l’appunto sono in questa fattispecie) e salgono anche i ricoveri in ospedale, portando quindi il numero complessivo dei pazienti a 7, di cui 1 sempre ricoverato in terapia intensiva.

Un andamento che spinge le autorità sanitarie a rinnovare con forza la raccomandazione fatta già nei giorni scorsi: considerato che i casi positivi sono per la maggior parte dovuti a rientri dalle vacanze o da soggiorni all’estero o in altre località turistiche italiane, e considerato anche che si è registrato un incremento del numero di trasmissioni da soggetti giovani ad altri componenti della famiglia, è importante mantenere le distanze per almeno 14 giorni se si rientra da una delle località considerate a rischio, o se si sospetta di aver avuto contatti con altri soggetti che da queste località hanno fatto ritorno.