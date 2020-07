Coronavirus, in Trentino 16 nuovi casi positivi

TRENTO. Sono 16 i nuovi casi positivi registrati oggi - 24 luglio - in Trentino, quasi tutti (14 cioè) riferiti al focolaio del polo logistico di Rovereto dove - è stato ricordato - in questi giorni sono stati effettuati circa 300 tamponi.

Lo screening intensivo del resto prosegue su tutto il territorio trentino: ieri sono stati analizzati 1673 tamponi , 714 dei quali in Apss e 959 dalla Fem.