Coronavirus, in Trentino 12 nuovi decessi e contagi in calo: 121 nuovi casi

TRENTO. Nelle ultime 24 ore sono stati 12 i nuovi decessi per Coronavirus in Trentino, per un totale di 86. I casi positivi salgono invece a quota 2122, con un aumento di 121 unità. Positivo il calo rispetto ai 177 di ieri e ai 214 di martedì, il che fa pensare che il picco sia stato veramente superato.

Le vittime sono persone di 89 anni di Trento, 77 anni di Ledro, 77 anni di Ledro, 80 di Trento, 89 di Campiglio, 85 di Borgo Chiese, 70 anni di Sella Giudicarie, 83 di Trento, 95 di Ledro, 83 di Pergine, 79 di Arco, 70 di Borgo Chiese.

I dati sono stati diffusi oggi, giovedì 26 marzo, nel consueto aggiornamento pomeridiano della task force provinciale sul Coronavirus.

I posti in terapia intensiva arrivano a 93 (il triplo di prima dell'emergenza), con 64 a Trento e 29 a Rovereto, a fronte di 66 posti occupati. L'aumento è stato possibile grazie all'arrivo di 19 ventilatori.

Questa la distribuzione territoriale dei casi: 285 a Trento, 189 ad Arco, 120 a Pergine, 117 a Ledro, 45 a Rovereto.

Sulle dotazioni di sicurezza al personale sanitario, "ad oggi sono stati consegnati all'Apss 35 mila mascherine con elastico, 20 mila ffp2, 3 mila ffp3, 2 mila tute protettive, 450 occhiali e 200 camici monouso", ha detto l'assessore alla salute Stefania Segnana.

Paolo Collini, rettore dell'Università di Trento, ha parlato della ricerca di reagenti per realizzate i kit tampone, presso il Cibio: "E' necessario un lavoro manuale, molto più laborioso, vista la scarsità di reagenti sul mercato. Ma tra una settimana potremmo arrivare a garantire mille tamponi al giorno".

Il direttore dell'Apss Paolo Bordon, ha risposto ad alcune domande. I sanitari contagiati - ha puntualizzato - sono 85, dei quali 6 recoverati. "I dpi - ha aggiunto - stanno arrivando grazie alla Protezione civile e al canale con Bolzano: ritengo che questa emergenza sia in fase di soluzione. Verrà anche preparato un kit per i medici di base".

Il presidente di Confindustria Fausto Manzana ha spiegato che "è stata riconvertita una decina di imprese per la creazione di dispositivi di protezione, ma è necessario arrivare alla certificazione che attendiamo per la settimana prossima. Saremo così in grado di produrre 10 mila mascherine giorno e camici in una quantità imporante".

Enrico Nava, direttore per l'Integrazione Socio Sanitaria, ha fatto il punto sulle Rsa: "Abbiamo registrato 26 nuovi casi: questo ci fa sperare. Vorrei anche sottolineare che il 65% delle strutture è indenne". Domani saranno fatti tamponi a tappeto agli operatori sanitari di Mezzolombardo.

Daniele Penzo, primario della Rianimazione del Santa Chiara, ha fatto il punto: "I lavori per la quinta rianimazione stanno procedendo: confido di avere una dozzina di posti aggiuntivi da domani sera. I ricoverati sono 45, con 5 posti ancora disponibili. Il tempo di degenza medio è di 18-20 giorni, quindi dalla settimana prossima dovrebbero esserci le prime uscite dalla rianimazione".

Conclusione con l'Inno al Trentino cantato dal coro Genzianella di Roncogno, riunito virtualmente in un unico schermo.