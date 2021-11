Coronavirus, in Trentino 101 nuovi contagi. Ferro: terza dose importantissima. Fugatti: non vogliamo chiudere

TRENTO. Sono 101 i nuovi contagi registrati oggi in Trentino. I dati sono stati comunicati in conferenza stampa dalla Provincia.

Rilevati 7 dimissioni e 3 nuovi ricoveri. In terapia intensiva una persona in meno: 5 le persone ricoverate.

“Una situazione che si è sì aggravata ma che al momento è sotto controllo”, ha detto Fugatti.

Covid, il bollettino delle ultime 24 ore: 101 contagi, nessun decesso Sono 101 i nuovi contagi registrati in Trentino nelle ultime 24 ore. I pazienti ricoverati sono 53, dei quali 5 in rianimazione. Nessun decesso.

“Ieri l’incontro con il Governo della Conferenza delle Regioni, dove è passata la linea di avere a cuore la continuità delle attività e che non ci siano chiusura come l’anno scorso”.

Vaccini. L'Italia è a quota 84% degli over 12, il Trentino è all'85,1.

Nelle valli c'è un allineamento: Fiemme e Fassa sotto di alcuni punti, mentre la Val di Sole sfiora l'80%.

L'elemento critico - ha spigato il direttore Antonio Ferro - è che c'è un calo attorno al 40% di efficacia a 6 mesi dai 40 anni in su: per questo la possibilità di richiamo è stata anticipata e ridotta ora a 5 mesi.

Il contagio corre sull'asse dell'Adige. La vicinanza con Bolzano dà un impatto epidemiologico importante: l'area di Trento vede un'incidenza elevata. Importante fare la terza dose e continuare il distanziamento.

Un altro studio mostra i casi in realazione allo stadio vaccinale. Il rapporto è di 11 a 7: chi non è vaccinato è più di 10 volte a rischio di contagio.

Sui ricoveri la protezione è ancora più elevata per i vaccinati.

"Le conclusioni sono che è importantissima la terza dose e anche i vaccinati tendono a contagiarsi dopo 6 mesi".

Nuovi calendari vaccinali saranno aperti a breve, ha spiegato la dottoressa Zuccali.

"Il secondo lockdown economico sarebbe difficile da gestire", ha detto Fugatti. "Stiamo lavorando per evitarlo. E' vero che si contagia anche chi si era vaccinato, ma in terapia intensiva ci è andato chi non era vaccinato. Contagiate 24 persone su 410 mila vaccinati, 29 sui 70 mila non vaccinati. Ognuno tragga le sue conseguenze".