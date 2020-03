Coronavirus, in Regione sospeso l'accesso al pubblico

TRENTO. L'Ufficio servizi generali della Regione Trentino Alto Adige comunica che, in base al decreto del Presidente della Regione, l'accesso del pubblico agli uffici centrali delle sedi di Trento e Bolzano è temporaneamente sospeso. Il personale degli uffici risponde esclusivamente per mail, pec e telefono (tramite contatti reperibili sul sito della Regione).

È possibile fissare un appuntamento solo per necessità urgenti e indifferibili, che saranno comunque preventivamente valutate telefonicamente. Per ulteriori informazioni gli utenti possono contattate il verde della Regione 800 356 552 o consultare il sito web http://www.regione.taa.it/, si legge in una nota.