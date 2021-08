Coronavirus, in Alto Adige zero vittime e 13 nuovi contagi

Pensavano di approfittare della notte di Ferragosto e dei tanti cittadini in vacanza per fare un colpo in una casa di Pescara, ma non avevano fatti conti con la presenza di spirito di un cittadino. Quest’ultimo, notate due persone sospette che cercavano in intrufolarsi in una casa vicina, ha allertato la polizia e poi ha filmato la scena dell’arresto dei due ladri.