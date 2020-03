Coronavirus: in Alto Adige il numero dei casi positivi sale a 77

BOLZANO. Da questa mattina (11 marzo) il numero delle persone positive al Coronavirus in Alto Adige è di 77 unità. Rispetto alle 52 persone risultate positive sino a ieri vi è stato un aumento di 25 casi. L’Azienda sanitaria provinciale comunica inoltre che sinora sono stati effettuati 500 test su circa 250 persone.

Sono complessivamente 44 le persone ricoverate in ospedale, la maggior parte di loro nel reparto di malattie infettive dell’ospedale di Bolzano.

Cinque pazienti si trovano ricoverati presso il reparto di cure intensive dell‘ospedale di Merano.

Sono circa 350 le persone in isolamento domiciliare: 17 persone, risultate positive al test, ma che non evidenziano sintomi, si trovano attualmente in quarantena nella struttura di Colle Isarco.

L’Azienda sanitaria dispone di un piano per i posti letto, sia per quanto riguarda i ricoveri ordinari che per le cure intensive, che viene, di volta in volta, adeguato alle esigenze. Attualmente la situazione è sotto controllo.



Informazioni:

Numero verde 800 751 751 dalle ore 8 alle 20