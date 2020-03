Coronavirus, in Alto Adige i morti salgono a 71 (+7). I nuovi casi sono 123

BOLZANO. In Alto Adige il numero dei decessi per coronavirus da ieri è salito di 7 a 71 e il numero dei casi positivi di 123 a 1.205. Sono questi gli ultimi date dell'Azienda sanitaria che nelle ultime ore ha eseguito 969 tamponi.

Complessivamente sinora sono stati effettuati, a livello provinciale, dall'Azienda sanitaria 10.137 tamponi su 5.994 persone. Sono ricoverati complessivamente 229 pazienti Covid-19, 206 dei quali sono nei reparti dei sette ospedali altoatesini e 23 nel centro di quarantena a Colle Isarco (questi privi di sintomi o con sintomi leggeri). A questi si aggiungono 63 casi sospetti.

Sono 51 le persone ricoverate nei reparti di terapia intensiva. Ad oggi vi sono inoltre 9 pazienti ricoverati in reparti di terapia intensiva in Austria (Reutte, Lienz, Hall, Innsbruck, Feldkirch). 2.518 persone attualmente si trovano in quarantena obbligatoria o in isolamento domiciliare.

Sono 1801 le persone che hanno concluso la quarantena e l'isolamento domiciliare. Gli operatori dell'Azienda sanitaria positivi al test del Coronavirus sono 132. A questi si aggiungono 9 medici di medicina generale e 2 pediatri di libera scelta. È aumentato anche il numero delle persone guarite dal Covid-19 che ad oggi sono 86.

I numeri in breve:

tamponi effettuati ieri: 969

tamponi positivi sino a questa mattina: 123

numero complessivo dei tamponi effettuati: 10.137

numero delle persone sottoposte al test: 5994

numero delle persone positive al Coronavirus: 1205

pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri ed a Colle Isarco: 229

numero di pazienti Covid-19 ricoverati in reparti di terapia intensiva: 51

casi sospetti: 63

decessi tra ieri e questa mattina: 7

decessi complessivi: 71

persone in quarantena obbligatoria: 4319

persone in isolamento domiciliare:2518

persone che hanno concluso la quarantena e l’isolamento domiciliare: 1801

persone guarite: 86

collaboratori dell’Azienda sanitaria positivi al test: 132

medici di medicina generale e pediatri di libera scelta positivi: 11

Situazione nelle case di riposo (aggiornata alla sera del 28 marzo).

Di seguito i dati delle persone risultate positive in 46 delle 77 case di riposo provinciali, comunicati all’apposita Unità di crisi, aggiornati a ieri sera (sabato 28 marzo):

residenti nelle case di riposo risultati positivi al test Covid-19: 107 nelle strutture + 7 in ospedale (rispetto al 27 marzo: 101 nelle strutture + 7 in ospedale);

residenti nelle case di riposo in isolamento: 386 (il 27 marzo erano 371);

residenti deceduti: 18 (il 27 marzo erano 14);

operatori positivi al test: 138 (il 27 marzo: 85);

operatori in quarantena: 44 (il 27 marzo erano 57).