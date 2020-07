Coronavirus, in Alto Adige due nuovi casi su 674 tamponi

BOLZANO. I laboratori dell'Azienda sanitaria altoatesina nelle ultime 24 ore hanno effettuato 674 tamponi. Due i casi positivi. Non vi sono stati decessi.

L'aggiornamento è ad oggi, mercoledì 1 luglio.

Le persone sinora risultate positive al test del Coronavirus sono 2.641. A livello provinciale l'Azienda sanitaria dell'Alto Adige informa che ad oggi (1 luglio) ha effettuato in totale 84.846 tamponi su 41.389 persone.

Persone ricoverate

Nei normali reparti dei sette ospedali dell'Azienda sanitaria, nelle cliniche private e nella base logistica dell'Esercito appositamente attrezzata a Colle Isarco sono ricoverati complessivamente 5 pazienti affetti da Covid-19. Sono 6 le persone ospitate come casi sospetti presso le strutture dell'Azienda sanitaria.

Una persona affetta da Covid-19 è ricoverata in un reparto di terapia intensiva delle strutture ospedaliere provinciali, mentre non vi è più alcun paziente altoatesino affetto da Covid-19 ricoverato in reparti di terapia intensiva all'estero.

Persone decedute

Il numero dei decessi legati a Covid-19 negli ospedali resta di 175 persone. Il numero dei decessi nelle case di riposo è di 117 persone. Si attestano complessivamente a 292 le persone decedute in Alto Adige a causa del Covid-19.

Persone in quarantena, guarite e personale sanitario

230 persone attualmente si trovano in quarantena obbligatoria o in isolamento domiciliare. 11.218 sono le persone che hanno già concluso la quarantena e l'isolamento domiciliare. Finora sono 11.448 i cittadini ai quali sono state imposte misure di quarantena.

Finora sono risultati positivi al test del Coronavirus 233 operatori dell'Azienda sanitaria, 227 di questi sono guariti. Guariti anche i 12 medici di medicina generale e i 2 pediatri di libera scelta che si erano infettati.

Sono quindi 2.266 (+3) le persone guarite dal Covid-19. A queste si aggiungono 869 persone che avevano un test dall'esito incerto o poco chiaro e che in seguito sono risultate per due volte negative al test. Il numero complessivo dei guariti fra sicuri e sospetti si attesta a 3.135 (+4 rispetto al giorno precedente).

I numeri in breve:

tamponi effettuati ieri (30 giugno): 674

nuovi tamponi positivi: 2

numero complessivo dei tamponi effettuati: 84.846

numero delle persone sottoposte al test: 41.389 (+428)

numero delle persone positive al Coronavirus: 2.641 (+2)

pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri, nelle cliniche private ed a Colle Isarco: 5

casi sospetti accolti nelle strutture dell'azienda sanitaria: 6

numero di pazienti Covid ricoverati in reparti di terapia intensiva: 1

numero di pazienti Covid-19 ricoverati in reparti di terapia intensiva all'estero: 0

decessi negli ospedali dell'Azienda sanitaria: 175 (+0)

decessi nelle case di riposo: 117 (+0)

decessi complessivi (incluse le case di riposo): 292 (+0)

persone in isolamento domiciliare: 230

persone che hanno concluso la quarantena e l'isolamento domiciliare: 11.218

persone alle quali sinora sono state imposte misure di quarantena obbligatoria o isolamento: 11.448

persone guarite: 2.266 (+3). A queste si aggiungono 869 (+0) persone che avevano un test dall'esito incerto o poco chiaro e che in seguito sono risultate per due volte negative al test. Totale: 3.135 (+4 rispetto al giorno precedente);

collaboratori dell'Azienda sanitaria positivi al test: 233 (227 guariti, +0)

medici di medicina generale e pediatri di libera scelta positivi: 14 (14 guariti).