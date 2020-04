Coronavirus, in Alto Adige c'è l' "aiuto immediato": fino a 800 euro a chi non può lavorare

BOLZANO. «Aiuto immediato Covid-19» e «Contributo straordinario al canone di locazione e per le spese accessorie - Covid19» sono le due misure di sostegno alle famiglie ed ai cittadini colpiti dalla crisi economica legata al coronavirus approvate dalla giunta provinciale.

«Con queste misure provinciali vogliamo sostenere quelle persone che, nonostante i danni economici che stanno subendo, non sono incluse tra i beneficiari di altre misure deliberate a livello nazionale», spiega l'assessora provinciale alle politiche sociali, Waltraud Deeg.

Inizialmente, i provvedimenti avranno una validità di tre mesi e gli strumenti economici messi a disposizione ammontano a 7,5 milioni di euro. «Lo scopo è quello di aiutare le persone in maniera semplice e non burocratica», aggiunge l'assessora. Per quanto riguarda la misura

«Aiuto immediato Covid-19»: si tratta di un importo massimo di 800 euro per ciascuna famiglia che verrà erogato per tre mesi. Hanno diritto a questo sostegno quei cittadini che, a causa della situazione di emergenza, hanno perso il loro lavoro, hanno dovuto chiudere la loro attività o non hanno potuto avviare la loro attività lavorativa e non ricevono altri sostegni per ovviare alla mancanza di reddito. Per ottenere questo sussidio non è necessario presentare la dichiarazione Durp, ma è sufficiente effettuare un'autocertificazione nel modulo di richiesta.

Il «Contributo straordinario al canone di locazione e per le spese accessorie - Covid19» invece mira a sostenere, sempre per un periodo di tre mesi, famiglie e cittadini che hanno in affitto un alloggio ed in questo momento, per l'emergenza coronavirus, si trovano in difficoltà economiche. Gli importi vanno da 420 sino a 555 euro di contributo per il canone. L'ammontare dipende dal comune di residenza e dal numero dei componenti del nucleo famigliare.