Coronavirus, in Alto Adige 4 vittime e un'esplosione di contagi: 547 casi positivi

BOLZANO. Quatro decessi e un'esplosione di casi positivi in Alto Adige: 547 in sole 24 ore. A livello provinciale ad oggi (31 ottobre) sono stati effettuati in totale 233.334 tamponi su 120.339 persone.

I numeri in breve:

Tamponi effettuati ieri (30 ottobre): 3.099

Nuovi casi positivi: 547

Numero delle persone testate positive al coronavirus: 8.382

Numero complessivo dei tamponi effettuati: 233.334

Numero delle persone sottoposte al test: 120.339 (+1.472)

Pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri: 167

Pazienti Covid-19 ricoverati nelle strutture private convenzionate: 70

Pazienti Covid-19 in isolamento nella struttura di Colle Isarco: 78

Numero di pazienti Covid ricoverati in reparti di terapia intensiva: 18

Decessi complessivi (incluse le case di riposo): 312 (+4)

Persone in isolamento domiciliare: 8.209 (delle quali 5 di ritorno da Croazia, Grecia, Spagna o Malta)

Persone che hanno concluso la quarantena e l'isolamento domiciliare: 28.097 (delle quali 1.527 di ritorno da Croazia, Grecia, Spagna o Malta)

Persone alle quali sinora sono state imposte misure di quarantena obbligatoria o isolamento: 36.306

Persone guarite: 2.970 (+4). A queste si aggiungono 941 (-2) persone che avevano un test dall'esito incerto o poco chiaro e che in seguito sono risultate per due volte negative al test. Totale: 3.911 (+2)

Collaboratori dell'Azienda sanitaria positivi al test: 314, 231 guariti

Medici di medicina generale e pediatri di libera scelta positivi: 17 (15 guariti)