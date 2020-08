Coronavirus, in Alto Adige 1 positivo su 484 tamponi

Sono drammatiche le scene che ci arrivano da Vandoies di Sopra, in val Pusteria. Una grossa frana ha colpito il paese provocando molti danni ma fortunatamente nessun ferito. Molto brutta se la sono vista due vigili del fuoco volontari, che sono riusciti a mettersi in salvo all’ultimo momento, mentre la frana portava via un loro mezzo.