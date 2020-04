Coronavirus, il ringraziamento degli addetti alla rianimazione dell'ospedale di Trento

TRENTO. Le rianimazioni dell'Ospedale Santa Chiara di Trento in una lettera aperta vogliono ricordare e ringraziare tutti quelli che li hanno sostenuti, privati cittadini o grandi ditte, senza dimenticare nessuno.

«Le ultime settimane sono state caratterizzate da un grande lavoro e attività quadruplicata per le terapie intensive dell'ospedale Santa Chiara. Si tratta in genere di due soli reparti, ma da quando la minaccia dell'arrivo dell'infezione Covid-19 ha cominciato a concretizzarsi si è realizzata una serie di terapie intensive supplementari per dar assistenza a quanti più ammalati possibili. In questi giorni si è sentita molto concreta la solidale presenza di molte persone, enti e aziende», si legge nella lettera. «I giorni di sofferenza e dolore, di fatica e - in certi casi - di immane tristezza per chi non ce l'ha fatta, si attenuavano nel piacevole contatto delle nostre teste con la grande quantità di origami coloratissimi fatti e donati dai bimbi di una scuola elementare. Pizza, dolci, caffè hanno allietato le pause durante i lunghi turni. Disegni, poesie e pensieri di amicizia e solidarietà hanno illuminato i nostri volti segnati dalle maschere e dalle visiere, e le creme emollienti ne hanno ridotto il dolore. Negli spazi dedicati al relax erano anche presenti i ringraziamenti e i saluti di chi è riuscito ad andarsene in buone condizioni e delle loro famiglie. Proprio i pazienti (e le loro famiglie) sono i destinatari del nostro lavoro, della nostra attività quotidiana, delle nostre cure, ma oggi, che la morsa della tragica infezione si sta attenuando, vogliamo ringraziare chi ci ha fatti sentire apprezzati, chi ci ha sostenuti, chi ci ha permesso di sorridere quando la fatica sembrava avere la meglio. Le rianimazioni dell'Ospedale Santa Chiara vogliono quindi ricordare e ringraziare tutti quelli che li hanno sostenuti, privati cittadini o grandi ditte, senza dimenticare nessuno. Il sorriso dei nostri pazienti ci ha ripagato di ogni fatica e noi lo dedichiamo a quanti, in qualsiasi modo, ci sono stati vicini», così le Unità operative di anestesia e rianimazione dell'Ospedale Santa Chiara di Trento.