Coronavirus, Fugatti: "Faremo il possibile perché la scuola continui in presenza"

TRENTO. «Ci sono varie Regioni che stanno prendendo provvedimenti importanti. Oggi la situazione del Trentino si va oggettivamente ad accrescere in termini di negatività però, se guardiamo i contagi ed il numero di persone in terapia intensiva, che sicuramente aumenteranno perché il dato è questo, non ci sentiamo di prendere decisioni forti come avvenuto in altre Regioni». Così il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti.

Sul fronte scolastico, Fugatti ha assicurato che - fino a quando la situazione sanitaria lo consente - si farà di tutto «per fare in modo che ogni classe, anche le terze, quarte e quinte superiori, continuino in presenza e stiamo lavorando per evitare la didattica a distanza». Fugatti ha detto di conoscere le preoccupazioni dei genitori e «capiamo che vedere certe situazioni può essere preoccupante, e ma stiamo lavorando per risolvere la situazione per garantire continuità scolastica in classe. Vedremo quello che succederà nelle prossime settimane».

Si interverrà sui trasporti eliminando i posti in piedi, in modo da consentire a tutti gli studenti di viaggiare seduti.

In Trentino sono attualmente 64 le classi in quarantena nelle scuole ma, assicura il direttore sanitario di Apss, Pierpaolo Benetollo, «non abbiamo segnali di trasmissione all'interno delle scuole».

Per quanto riguarda l'accordo con le farmacie per il tampone antigenico - ha aggiunto Fugatti - c'è il problema del reperimento degli infermieri necessari per farlo. Abbiamo chiesto una deroga al Governo per poter operare se non si dovesse trovare il personale».