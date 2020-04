Coronavirus, Fugatti annuncia per domani una nuova ordinanza con alcune aperture

TRENTO. "Domani prevediamo una nuova ordinanza, che lascia alcune aperture rispetto a quanto fatto in precedenza, perché noi per primi abbiamo aperto i cantieri all'aperto. Sulle libertà individuali chiediamo ai trentini di portare ancora un po' di pazienza perché noi vogliamo garantire la sicurezza e non vogliamo mettere a rischio la salute, ma domani daremo maggiori libertà, in qualche modo". Lo ha detto il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti.