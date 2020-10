Coronavirus, focolaio con 47 contagiati partito da una festa di laurea in Trentino

TRENTO. Ha raggiunto ormai 47 persone un focolaio partito da una festa di laurea in Trentino. Un gruppo composto da familiari e amici, ora tutti posti in quarantena. Fra loro anche un anziano, per il quale è stato necessario ricorrere al ricovero in ospedale.

Si tratta di una situazione all'attenzione dell'Azienda sanitaria che ha rinnovato l'appello a seguire tutte le norme di prevenzione.

Sono stati avviati tutti gli accertamenti necessari per risalire alle persone che sono venute in contatto con i contagiati, alla ricerca di eventuali altri casi positivi.

Il cosiddetto "tracciamento" è infatti lo strumento più importante in mano all'Azienda sanitaria per cercare di isolare il focolaio e impedire che si propaghi.