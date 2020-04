Coronavirus e animali domestici: le risposte del Servizio veterinario

BOLZANO. La diffusione del nuovo Coronavirus Covid-19 sta avendo un fortissimo impatto sulla vita quotidiana di tutti. Non sorprende quindi che molti proprietari di animali domestici siano preoccupati anche per i loro amici a quattro zampe.

L'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha comunicato che non ci sono attualmente prove che gli animali d’affezione possano infettarsi con il nuovo Coronavirus per poi trasmettere il virus direttamente all’uomo. Tuttavia, visto che le informazioni su questa infezione sono in continua evoluzione, è comunque ragionevole prendere misure precauzionali per proteggere proprietari e animali d’affezione, continuando a tutelarne il benessere.

Il Servizio veterinario dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige risponde alle domande più frequenti dei proprietari di animali da compagnia, in particolare da parte di coloro che si trovano in stato di isolamento. Si può portare fuori il cane? L'animale può stare tranquillamente in casa? Cosa succede se sono in quarantena e finisco il cibo per animali? Cosa devo fare se l'animale domestico inizia a starnutire?

Il Servizio veterinario fa parte del Dipartimento di Prevenzione. Fra le varie attività si occupa quotidianamente anche della tutela del benessere e della salute degli animali, promuovendo appunto l’applicazione dei principi di prevenzione.

Le domande più frequenti dei proprietari di animali

Posso portare fuori il mio cane? Se non si è sottoposti a misure di isolamento/quarantena, è possibile uscire con il proprio cane, rimanendo in prossimità della propria abitazione, nel rispetto della distanza di almeno 3 metri da altre persone. Non è consentito l’accesso ai parchi pubblici.

Posso portare fuori il mio cane se sono in isolamento/quarantena? Se ti trovi in stato di isolamento/quarantena, non puoi assolutamente uscire di casa, quindi questo significa anche che non puoi nemmeno portare il tuo cane a fare una passeggiata. Se hai un giardino privato, puoi portarlo lì per fare i bisogni e giocare. Per il benessere del tuo amico a quattro zampe, sarebbe auspicabile che potesse uscire per una passeggiata di tanto in tanto. Se possibile, chiedi a un amico o ad un familiare di portare fuori il tuo cane al posto tuo, ma fai loro sapere in anticipo che ti trovi in isolamento/quarantena, adottando tutte le misure necessarie per non infettare altre persone (mascherina e guanti monouso per prendere in consegna e riconsegnare l’animale). Sono in stato di isolamento fiduciario o di quarantena.

Il mio animale domestico può stare con me oppure deve stare con qualcun altro? Quando si viene posti in isolamento/quarantena è necessario assicurarsi che i propri animali domestici continuino ad essere accuditi adeguatamente. Se ti trovi in difficoltà, potresti prendere in considerazione la possibilità di chiedere a qualcun altro (parenti, amici, volontari…) di occuparsi del tuo animale domestico durante questo periodo ed organizzarti di conseguenza. Se il tuo animale continua a vivere nella tua abitazione, cerca di ridurre al minimo indispensabile il contatto diretto con lui, magari affidandolo alle cure quotidiane di un tuo famigliare che vive con te. In ogni caso, assicurati di lavarti accuratamente le mani prima e dopo aver toccato il tuo animale domestico, i suoi alimenti o altri oggetti che vengono in contatto con lui. Non baciarlo, non lasciarti leccare, in particolare il viso, e non condividere il cibo, il divano o il letto con lui. Puoi pulire il cane passandolo con un panno bagnato con acqua e sapone o acqua e aceto, non utilizzare detergenti a base di cloro come candeggina o simili. Queste norme igieniche di base valgono da sempre, per prevenire la trasmissione di molti patogeni, e servono quindi a tutelare la salute, a volte precaria, dei proprietari. Nonostante non ci siano evidenze che il nuovo Coronavirus possa essere trasmesso direttamente fra gli animali domestici e uomo, è bene applicare il principio di precauzione. Se ti trovi in stato di isolamento/quarantena o sei risultato positivo al test per Coronavirus, viene consigliato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità Animale (OIE) di indossare una mascherina anche quando accudisci i tuoi animali domestici.

Cosa succede se durante il periodo di isolamento/quarantena finisco il cibo per cani o altri oggetti di cui ha bisogno? Ti consigliamo di assicurarti di avere a disposizione alimenti per almeno una settimana. Se ti ritrovi a corto di scorte e non puoi uscire di casa, chiedi alle persone che faranno la spesa per te di acquistare anche gli alimenti per il tuo animale domestico. Puoi anche ordinare materiali di consumo online, basta chiedere alle persone di lasciare le cose ordinate alla porta e assicurarti che non entrino in casa. Ricorda di mettere il tuo animale domestico in un'altra stanza prima di aprire la porta per evitare che possa uscire di casa e scappare.

Cosa succede se il mio animale domestico ha bisogno di essere visitato da un medico veterinario? Se il tuo animale domestico ha bisogno urgente di cure veterinarie durante questo periodo, non uscire assolutamente di casa per andare dal tuo medico veterinario di fiducia se sei in isolamento/quarantena. In ogni caso, anche se non sei sottoposto a misure di quarantena, contattalo sempre prima telefonicamente per decidere come procedere. La Federazione Nazionale degli Ordini Veterinari (FNOVI), al fine di contenere la diffusione del Coronavirus, raccomanda di limitare le attività veterinarie a quelle strettamente necessarie.

Cosa devo fare se il mio animale domestico inizia a tossire e starnutire? Al momento non ci sono prove che suggeriscano che cani e gatti possano ammalarsi di COVID-19. Esistono però diverse altre patologie degli animali domestici che provocano questi sintomi, quindi non ti allarmare. Se noti qualche sintomo nel tuo animale domestico, ti consigliamo di chiamare il tuo medico veterinario di fiducia. Ti consiglierà il miglior modo di agire in base alle circostanze. Non portare il tuo animale domestico in un ambulatorio veterinario senza preavviso telefonico.

Come mi devo comportare se vedo dei cani liberi, non accompagnati dal padrone? In questi casi è buona norma non avvicinarsi ad animali sconosciuti perché potrebbero spaventarsi non conoscendovi e reagire in maniera inaspettata. Non cercate di catturarli. Contattate il Servizio Veterinario Aziendale (attraverso il centralino 0471908111) che organizzerà un intervento di recupero e ne rintraccerà il proprietario. In Provincia di Bolzano viene condannato qualsiasi atto di crudeltà verso gli animali ed il loro abbandono. Al fine di tutelare la sicurezza pubblica e prevenire il randagismo, i cani devono essere portati fuori al guinzaglio.

Come posso gestire una colonia felina in questo periodo? Non essendoci evidenze che i gatti possano ammalarsi, infettarsi o trasmettere il nuovo Coronavirus, è importante continuare a garantire la gestione dei gatti che vivono nelle colonie. Nel caso in cui la persona responsabile fosse impossibilitata ad occuparsi di una colonia, per esempio nel caso in cui fosse stata sottoposta a misure di isolamento/quarantena, sarà necessario avvisare la propria Associazione protezionistica per trovare un sostituto o, nel caso di privati, contattare delle persone in grado di accudire i gatti.

Posso appoggiarmi a dei volontari nel caso in cui incontrassi delle difficoltà nell’accudire i miei animali domestici? L’Associazione Homeless Pets Bolzano per esempio, ma sicuramente molte altre associazioni si stanno organizzando per offrire tramite i loro volontari servizi analoghi, ha attivato un progetto di assistenza alle persone che potrebbero trovarsi in difficoltà a causa del Coronavirus (ricoveri, quarantene). I volontari di questa associazione possono essere contattati e si offrono di supportare gratuitamente i proprietari (trasferimento degli animali in rifugi, spostamento verso cliniche veterinarie dopo aver preso accordo con il Medico Veterinario, ecc.).