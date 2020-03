Coronavirus, coppia tedesca positiva dopo una gita in Alto Adige

BERLINO. Una coppia di tedeschi, originaria di Uetze in Bassa Sassonia, è risultata positiva al test del coronavirus dopo aver fatto una gita in bus in Alto Adige. Lo ha reso noto Hauke Jagau, presidente della regione di Hannover.

La coppia viaggiava insieme ad una comitiva di 47 persone provenienti dalla Sassonia e ora si stanno facendo controlli sugli altri passeggeri del bus, in particolare quelli seduti nelle file posteriori e anteriori, riferisce Die Welt.

Il gruppo è tornato oggi in Germania dopo che l'uomo di 68 anni della coppia aveva mostrato i primi sintomi di malessere.

In un secondo episodio, una scolaresca di undici alunni e due insegnanti di Goslar, sempre in Bassa Sassonia, di ritorno da una gita scolastica in Alto Adige è stata preventivamente messa in quarantena domiciliare. Lo riferisce l'emittente Ndr1.

L'Alto Adige, ricordano i media tedeschi, non è considerata una zona a rischio.