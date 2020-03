Coronavirus, controlli ai caselli dell'A22 per fermare i proprietari di seconde case

TRENTO. Controlli straordinari delle forze dell'ordine ai caselli di Trento dell'A22 per intercettare i proprietari di seconde case che, nel fine settimana, vengono in Trentino in villeggiatura anziché rispettare il divieto di spostamento imposto dal governo.

Li ha annunciati il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, dopo un incontro con il commissario del Governo, Sandro Lombardi.

«È stato deciso di fare dei controlli per intercettare chi alloggia qui in villeggiatura e che, ci dicono i sindaci, torneranno nei loro territori oggi per poi ritornare qui la settimana prossima. Abbiamo fatto presente al ministro Boccia questa situazione, che riguarda anche altre realtà e non solo il Trentino. Chiediamo un intervento chiaro del Governo su questa tematica altrimenti valuteremo una nostra ordinanza, pur sapendo che la competenza è nazionale e non locale. Con il commissario Lombardi abbiamo convenuto che venerdì prossimo, come oggi, ci saranno altri controlli alle uscite per coloro che trasgrediranno i dettami governativi e intendono farsi tre giorni di villeggiatura in Trentino».