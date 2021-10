Coronavirus, calano i ricoverati in Alto Adige

BOLZANO. A livello provinciale ad oggi (12 ottobre) sono stati effettuati in totale 661.278 tamponi su 242.999 persone.

I numeri in breve:

Test PCR:

Tamponi effettuati ieri (11 ottobre): 996

Nuovi casi testati positivi da PCR: 22

Numero delle persone testate positive da PCR al coronavirus: 51.167

Numero complessivo dei tamponi effettuati: 661.278*

Numero delle persone sottoposte al test PCR: 242.999 (+245)

Test antigenici:

Numero complessivo test antigenici: 2.006.646

Numero delle persone testate positive da test antigenici: 28.304

Test antigenici eseguiti ieri: 7.441

Numero delle persone testate positive dai test antigenici: 34

Test nasali eseguiti fino al 11.10.2021: 846.493 test totali, 1.104 risultati positivi, di cui 535 confermati, 355 PCR negativi, 216 in attesa del risultato/non confermati con testo entro 3 giorni.

Il bollettino dei contagi in Alto Adige: 56 nuovi casi, nessun decesso Sono 56 i nuovi casi di positività rilevati in Alto Adige nelle ultime 24 ore. 6 i pazienti in terapia intensiva, nessun decesso.

Altri dati:

Pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri: 23

Pazienti Covid-19 in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes: 4

Numero di pazienti Covid ricoverati in reparti di terapia intensiva: 6

Decessi complessivi (incluse le case di riposo): 1.197 (+0)

Persone in quarantena/isolamento domiciliare: 1.663

Persone che hanno concluso la quarantena e l'isolamento domiciliare: 145.679

Persone alle quali sinora sono state imposte misure di quarantena obbligatoria o isolamento: 147.342

Guariti totali: 77.453 (+62)

* Nota: Il numero di tamponi di ieri (11.10.) è stato corretto da 660.281 a 660.282 dalla ripartizione informatica a fronte di un ricalcolo.