Coronavirus, boom di nuovi casi: sono 261, 88 in più

TRENTO. Boom di nuovi casi. E' di 261 casi il nuovo bilancio dei trentini positivi al Coronavirus. Sono 88 in più di ieri. Il dato è stato fornito oggi nella ormai consueta conferenza stampa della Provincia, tramite diretta Facebook.

La distribizione territoriale dei casi totali in alcune località: a Trento 64, a Arco 27 casi, a Pergine 19, a Borgo Chiese 14, a Vermiglio 11, a Canazei 10, a Pieve di Bono 7, a Commezzadura 6, a Baselga di Piné 1, a Bocenago 2, a Borgo Valsugana 1, a Brentonico 4, a Campitello 3, a Cavalese 3, Cis 2, Drena 2, Dro 4, Lavis 3, Mezzocorona 2, Mori 1, Predaia 2, Sanzeno 1, Sella Giudicarie 2. Qui il QUADRO COMPLETO.

A comunicarli l'assessore Stefania Segnana: "La buona notizia è che abbiamo 5 guariti e i deceduti restano due".

Il governatore Maurizio Fugatti ha commentato: "I morti a livello nazionale sono stati ieri 250 in più. Noi per fortuna oggi non ne contiamo. Dati allarmanti. L'Eco di Bergamo ha dieci pagine di necrologi e in provincia di Brescia ci sono 4 mila persone in quarantena".

Poi il tema delle seconde case: "Sto ricevendo molte segnalazioni da parte dei sindaci. A chi è in villeggiatura chiediamo di rientrare perché sono in una forma di irregolarità. Il Trentino non sarà responsabile con chi è irresponsabile".

La notte scorsa c'è stato un accordo tra il governo e le categorie per la prosecuzione della produzione. "I cantieri possono continuare se il medico di base dei lavoratori è residente in provincia".

La Provincia inoltre sta dando una nuova organizzazione alle strutture ospedaliere. Il direttore dell'Apss Paolo Bordon ha spiegato: "Siamo alla fase tre: la riconversione di alcune strutture per ricavare più letti in terapia intensiva. Purtroppo i 10 posi di Rovereto sono pieni. Dobbiamo decisamente potenziare l'offerta".

Lunedì sospese le corse della Valsugana. Il servizio viene trasferito su gomma.