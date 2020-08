Coronavirus, boom di contagi in Alto Adige, 21 su 1137 tamponi

BOLZANO. Boom di nuove infezioni in Alto Adige: 21 in un giorno. A livello provinciale l'Azienda sanitaria dell'Alto Adige informa che ad oggi (20 agosto) sono stati effettuati in totale 125.723 tamponi su 66.156 persone.

I numeri in breve:

Tamponi effettuati ieri (19 agosto): 1.137

nuovi tamponi positivi: 21 (dei quali 3 lavoratori agricoli)

numero delle persone positive al coronavirus: 2.832 (delle quali 13 lavoratori agricoli)

numero complessivo dei tamponi effettuati: 125.723

numero delle persone sottoposte al test: 66.156 (+718) (delle quali 1.261 lavoratori agricoli)

pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri, nelle cliniche private: 7

pazienti Covid-19 in isolamento nella struttura di Colle Isarco: 6

numero di pazienti Covid ricoverati in reparti di terapia intensiva: 1

decessi complessivi (incluse le case di riposo): 292 (+0)

persone in isolamento domiciliare: 1.846 (delle quali 334 di ritorno da Croazia, Grecia, Spagna o Malta)

persone che hanno concluso la quarantena e l'isolamento domiciliare: 12.975 (delle quali 23 di ritorno da Croazia, Grecia, Spagna o Malta)

persone alle quali sinora sono state imposte misure di quarantena obbligatoria o isolamento: 14.821

persone guarite: 2.401 (+4). A queste si aggiungono 889 (+1) persone che avevano un test dall'esito incerto o poco chiaro e che in seguito sono risultate per due volte negative al test. Totale: 3.290 (+5).

collaboratori dell'Azienda sanitaria positivi al test: 234; 232 guariti.