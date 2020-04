Coronavirus, Bolzano riapre i mercati rionali

BOLZANO. Il mercato del contadino di piazza Municipio sarà il primo. Il Comune ha promosso un incontro con i rappresentanti di Confesercenti, Unione commercio, Bauernbund, per individuare assieme le misure da adottare per cercare di far partire in sicurezza i mercati, iniziando da quelli rionali. Si potrà vendere solo frutta, verdura e prodotti alimentari.

«Abbiamo calcolato che in piazza Municipio - spiega l’assessore Stephan Konder - che si estende su un’area di 400 metri quadrati non ci potranno più stare i 17 banchi di prima, dovremo ridurli a 10, spostando i rimanenti in vicolo Gumer. Non ci potranno essere contemporaneamente per ogni banco, più di due addetti e un cliente. L’area dovrà essere recintata e ci sarà un unico varco per entrare e uscire. Stesse regole per il mercato di piazzetta Bersaglio ad Oltrisarco: i banchi potranno “allargarsi” ed occupare lo spazio occupato prima da quelli dell’abbigliamento e di altre merci che non rientrano negli alimentari»