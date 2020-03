Coronavirus, Barbara Pedrotti promuove una raccolta fondi per la sanità trentina

TRENTO. La conduttrice tv Barbara Pedrotti, volto noto tra gli appassionati di SkySport, si è offerta come testimonial per una raccolta di fondi in favore della sanità trentina impegnata nel fronteggiare l'emergenza Coronavirus. Lo ha fatto creando una campagna sulla piattaforma GoFundMe, che è stata presentata oggi, mercoledì 11 marzo, anche nella conferenza stampa di aggiornamento sulla diffusione del virus in Provincia.

"I numeri collegati al virus che sta paralizzando tutta l'Italia e non solo stanno purtroppo crescendo e con essi la consapevolezza che un problema, grave, c'è", spiega Pedrotti su GoFundMe.



"Da qui la volontà di istituire questa raccolta fondi per aiutare l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della mia terra, il Trentino appunto.



Uniti possiamo fare davvero la differenza e vincere questa battaglia! Schieriamoci al fianco di dottori, infermieri e di tutti coloro che sono in prima linea per affrontare questa emergenza.



Ricordiamoci che anche la più piccola donazione può fare la differenza e che i fondi raccolti saranno direttamente (e totalmente) devoluti all'Azienda Sanitaria con l'appoggio del direttore Paolo Bordon con il quale sono quotidianamente in contatto.



Certa che anche in questo caso l'unione faccia la forza, ringrazio di cuore tutti coloro che contribuiranno economicamente e anche coloro che, impossibilitati alla donazione, si adopereranno per condividere questo messaggio su larga scala."

Su Instagram Barbara Pedrotti illustra in un video l'iniziativa.