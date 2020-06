Coronavirus, ancora una giornata senza contagi in Trentino

TRENTO. Il rapporto quotidiano dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari porta anche oggi buone notizie: nessun nuovo caso registrato, nessun deceduto, un solo paziente ricoverato - ma non in rianimazione - a causa del Covid 19.



Torna a salire, dopo il rallentamento del fine settimana, anche il numero dei tamponi effettuati. Ieri l'Azienda sanitaria ne ha analizzati 427 ed altri 720 la Fem per un totale di 1147 test.



Dal Commissariato del Governo arrivano infine i dati dell'attività delle forze dell'ordine: 917 persone controllate (nessuna sanzione) e 272 verifiche in esercizi commerciali (1 sanzione).