Coronavirus, altri 6 morti in Trentino. Test sierologici nei comuni: adesione altissima

TRENTO. Ci sono altre 6 vittime del Coronavirus in Trentino. I nuovi contagi sono invece 53, dei quali 3 nelle Rsa. Effettuati 689 tamponi, con una percentuale di contagio di circa il 7%.

Dei 6 decessi 4 sono avvenuti nelle Rsa.

Tre i minorenni tra i positivi. Nelle Ra 628 casi, nelle case di cura 47, al domicilio 1568, in rianimazione 40.

I guariti sono 1295 (+94).

I nuovi casi: a Canazei 82 (+4), Dro 83 (+1), Predazzo 105 (+4), Trento 530 (+2).

I dati sono stati resi noti durante la conferenza stampa di aggiornamento della Provincia di Trento oggi, lunedì 20 aprile.

"Nei 5 comuni dove si faranno i test sierologici, c'è stata un'adesione fortissima al questionario", ha detto il governatore Fugatti.

"Con Fbk abbiamo fatto un incontro sulle analisi dei modelli matematici rispetto al contagio. Abbiamo capito che qualsiasi riapertura si farà avrà un effetto di aumento. E' quasi maggiore il rischio nell'aprire alle libertà individuali rispetto alle attività economiche. I trentini non ce la fanno più a stare a casa: ce lo comunicano continuamente. Nella fase 2 sarà molto importante la prevenzione del rischio".

99 le sanzioni irrogate ieri.

Bonus alimentare: 11.889 le domande presentate, 10.096 quelle accolte.

"Abbiamo incontrato i sindaci della valle di Non", ha detto l'assessora Stefania Segnana. "L'ospedale di Cles ha ricominciato a fare degli interventi e volevamo garantire la nostra piena attenzione alle strutture di valle".

Quanto ai Dpi, il Trentino ha consegnato 5 mila tute a Bolzano, in un'ottica di condivisione.

La situazione nelle Rsa. "Dal primo marzo al 15 aprile nelle Rsa ci sono stati 484 decessi e 145 tamponi positivi. Nel numero complessivo ci sono anche decessi non causati dal Covid". I dati sono stati diffusi dal direttore Dell'Apss, Paolo Bordon.

"Gli ospiti sottoposti a tampone sono stati 2250, un numero significativo a fronte di 4.500 persone".

"Da domani si partirà con i test sierologici negli ospedali, iniziando dal personale in prima linea: 4.088 tamponi in totale, 1008 a medici (660 le persone testate), 2807 a personale sanitario (1852 persone testate), 193 ad altre figure. In totale 2705 i dipendenti sottoposti a tampone".