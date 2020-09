Coronavirus, altri 23 casi in Trentino: 10 sono nel comparto carne

TRENTO. Sono 10 i casi positivi in più riconducibili al focolaio della Furlani Carni: si passa quindi a 108 contagi. Sono stati completati i test sui lavoratori.

In un'altra azienda sono stati individuai tre casi su oltre cento tamponi effettuati, ma non ci sono conseguenze per la produzione.

Il totale di oggi, 4 settembre, è di 23 i casi di Covid nelle ultime 24 ore in Trentino su quasi 2000 tamponi. I ricoveri sono 7 e nessuno è più in terapia intensiva.

Lo ha comunitato Pier Paolo Benetollo (Apss) in conferenza stampa. "Come anticipato ieri abbiamo allargato il cerchio per coinvolgere anche conviventi di lavoratori, in collaborazione con il Comune e altre autorità. Seguiamo una strategia nuova: squadre che vanno a domicilio delle persone per effettuare tamponi sul posto e approfondire la situazione epidemiologica. La situazione complessiva ci preoccupa molto e richiede un lavoro molto intenso per confinare il focolaio, ma finora non abbiamo individuato casi rilevanti. I sintomatici (lievi) sono meno di un terzo del totale. La auasi totalità ha meno di cinquant'anni e quindi minor prevalenza di complicanze. Ora si passa ad altre aziende di questo comparto".