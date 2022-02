TRENTO. Ancora tre vittime del Covid in Trentino. Migliora tuttavia la situazione generale pandemica: 426 i nuovi contagi su 4.707 tamponi.

In calo i pazienti in ospedale, con 12 ricoveri e 23 dimissioni. In terapia intensiva 7 pazienti, nei reparti normali 87.

I dati sono stati comunicati dall’assessora Stefania Segnana in conferenza stampa.