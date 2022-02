Coronavirus, altre due vittime e 560 contagi in Alto Adige

BOLZANO. Altre due vittime. A livello provinciale ad oggi (13 febbraio) sono stati effettuati in totale 836.001 tamponi su 292.278 persone.

I numeri in breve:

Test PCR:

Tamponi effettuati ieri (12 febbraio): 466

Nuovi casi testati positivi da PCR: 38

Numero delle persone testate positive al coronavirus: 180.478*

Numero complessivo dei tamponi effettuati: 836.001

Numero delle persone sottoposte al test PCR: 292.278 (+123)

Test antigenici:

Numero complessivo test antigenici: 3.250.057

Test antigenici eseguiti ieri: 4.524

Numero delle persone testate positive dai test antigenici: 522

Test nasali eseguiti fino al 12.02.2022: 1.429.683 test totali, 16.287 risultati positivi, di cui 2.518 confermati, 480 PCR negativi.

La pandemia continua a mietere vittime in Alto Adige: nelle ultime 24 ore si sono registrati altri 2 decessi, portando il totale delle persone morte a 1.385. Ecco i dati principali del bollettino Asl di oggi (13 febbraio) nella nostra videoscheda

Dati casi positivi del 12.02. per fascia d'età:

0-9: 108 = 19%

10-19: 95 = 17%

20-29: 61 = 11%

30-39: 81 = 14%

40-49: 77 = 14%

50-59: 69 = 12%

60-69: 39 = 7%

70-79: 17 = 3%

80-89: 10 = 2%

90-99: 3 = 1%

100+: 0 = 0%

Totale: 560 = 100%

Altri dati:

Pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri: 114 (sit. 12.02.)

Pazienti Covid-19 ricoverati nelle strutture private convenzionate (postacuti): 106 (agg. al 07.02.)

Pazienti Covid-19 in isolamento nelle strutture di Colle Isarco: 25

Numero di pazienti Covid ricoverati in reparti di terapia intensiva: 8 (sit. 12.02.)

Decessi complessivi (incluse le case di riposo): 1.385 (+2; 1F: 90+, 1M: 80+)

Persone in quarantena/isolamento domiciliare: 12.988

Persone che hanno concluso la quarantena e l'isolamento domiciliare: 267.208

Persone alle quali sinora sono state imposte misure di quarantena obbligatoria o isolamento: 280.196

Guariti totali: 167.381 (+1.687)