Coronavirus, altre 11 vittime in Trentino. In arrivo un laboratorio per tamponi salivari

TRENTO. Ancora 11 vittime del Coronavirus oggi, 12 dicembre, in Trentino. Il numero dei ricoverati con sintomi cala da 411 a 403. In terapia intensiva 44 persone, contro le 47 di ieri. I guariti sonpo 214.

I nuovi casi positivi con tampone molecolare sono 222, 72 dei quali erano stati già classificati positivi con gli antigenici. Ci sono anche 269 nuovi positivi con test antigenico.

E' di 9,3% la percentuale di positività, in linea con la situazione nazionale.

In isolamento domiciliare 1989 persone.

Massimo Pizzato del Cibio ha parlato dei tamponi salivari: "L'affidabilità è molto elevata. Stiamo allestendo un laboratorio ad hoc, che analizzerà 3 mila campioni al giorno. Il prelievo si potrà fare da soli consegnando la provetta nei punti di raccolta. Stiamo effettuando una prova sperimentale che durerà un paio di settimane. Ci vorrà almeno un mese per partire con le analisi".

Questo progetto è "un motivo d'orgoglio per il Trentino", ha commentato il governatore Maurizio Fugatti.

Il monitoraggio numero 30 dell'Iss ha confermato il Trentino in zona gialla: "Le allerte che abbiamo sono il numero di ospedalizzazioni e il numero di tamponi molecolari positivi", ha aggiunto Fugatti. "Questo ci pone in una zona di rischio alta e da attenzionare. Non è la prima volta che accade: è successo in altri due casi".

Circa 22 mila le dosi di vaccino anti-Covid per 11 mila persone assegnate al Trentino in gennaio. Lo ha affermato il dottor Ruscitti: "Utilizzeremo il personale del dipartimento di prevenzione. Nel caso dei vaccini che saranno certificati in seguito e che non necessiteranno di temperature molto basse, saranno impiegati i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta".

Sulle parole dell'assessore altoatesino Widmann secondo cui il fatto che l'Alto Adige resti in arancione quando il Trentino è in giallo sarebbe "una tragedia", Fugatti ha replicato: "Non ho mai fatto confronti con altri territori. Auspico che anche l'Alto Adige passi al più presto in zona gialla".

In conclusione un invito alla prudenza rivolto a chi fa scialpinismo: "Le nevicate? Una beffa viste le piste chiuse. Ma diciamo a tutti di fare attenzione: sono sport rischiosi e i nostri ospedali sono già in difficoltà. In questa fase cerchiamo di fare dell'altro".

I contagi nei comuni

L'incremento storico dei contagi

L'andamento storico dei ricoveri