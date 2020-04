Coronavirus, altolà di Roma alle riaperture anticipate. Ma Kompatscher tira dritto

BOLZANO. Altolà del ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia alle vie territoriali in tema di ripartenza (Fase 2). Una richiesta portata avanti non solo da Bolzano e Trento, ma anche da altre Regioni, a cominciare da quelle del Nord.

«Propongo un metodo: ordinanze regionali coerenti con il Dpcm», così Boccia rilanciando la data del 18 maggio, come momento per ripartire in modo differenziato.«Se ci sono ordinanze non coerenti invio una diffida, una lettera, indicando le parti incoerenti e la richiesta di rimuoverle. Se non ciò avviene, sono costretto a ricorrere all'impugnativa al Tar o alla Consulta».

«Deludente e inaccettabile». Così, ieri, Arno Kompatscher al termine della videoconferenza. «La Provincia di Bolzano percorrerà il complesso iter legislativo per far ripartire passo dopo passo la vita e l'economia in Alto Adige. Avremmo preferito che il governo facesse un passo indietro e che ci accordasse spazio di manovra. In tal modo avrei potuto regolare con un'ordinanza la fase 2 per l'Alto Adige»,

Bolzano andrà avanti con il disegno di legge con l'accelerata sulle riaperture - ma non solo - che la giunta provinciale approverà oggi e che nelle intenzioni di Palazzo Widmann dovrebbe essere approvato dal consiglio il 7 maggio prossimo. Da pubblicare sul Bollettino della Regione il giorno dopo ed entrare in vigore il 9 maggio.