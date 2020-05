Coronavirus, a Canazei adesione del 90% ai test sierologici

TRENTO. «A Canazei siamo oltre il 90% di affluenza volontaria, in questo modo tutti i residenti avranno uno screening totale della propria situazione epidemiologica. Non era scontato ottenere questi numeri, perché l'adesione era volontaria, ma la gente ha risposto in modo importante e in tutti i Comuni l'affluenza è stata altissima». Così, in una nota, il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, nel corso della sua visita di stamattina in Val di Fassa.

Oggi a Canazei sono stati eseguiti 331 test e 95 i tamponi. A Vermiglio lo screening è finito: 1842 le persone che hanno aderito, l'81% della popolazione. Sono inoltre iniziati i test epidemiologici a Borgo Chiese. Canazei - insieme a Campitello di Fassa, Pieve di Bono-Prezzo, Vermiglio e Borgo Chiese - fa parte del progetto di sorveglianza avviato dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari in accordo con Provincia autonoma e la supervisione dell'Istituto superiore di sanità. A Vermiglio - lo screening nel Comune della Val di Sole finisce oggi, ricorda la nota - il totale generale è di 1492 prelievi e 515 tamponi. Complessivamente, dal 6 maggio ad oggi, l'adesione volontaria è stata di 1842 persone, vale a dire l'81% della popolazione. Stamane ha preso avvio lo screening nell'ultimo dei cinque Comuni trentini, Borgo Chiese: 389 i prelievi effettuati, 183 i tamponi.