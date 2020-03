Coronavirus, 6 nuove vittime in Trentino: ora sono 41. Ma cresce la speranza: nuovi casi in calo

TRENTO. Ancora sei vittime del Coronavirus in Trentino. Si tratta di un uomo del 1935 di Castello Molina di Fiemme, una donna del 1926 di Ledro, un uomo del 1951 di Pieve di Bono, una donna del 1928 di Predazzo, una donna del 1933 di Stenico ed un uomo del 1949 di Vermiglio. Persone che erano ricoverate a Trento, Rovereto e Tione. Il triste bilancio sale ora a quota 41 decessi.

In aumento di 131 unità il numero dei contagiati, che raggiungono un totale di 1611. I guariti salgono a 68.

Si conferma un andamento in calo nel numero dei nuovi casi, che erano stati 239 sabato e 173 domenica, anche se forse è presto per parlare di una curva discendente. Positivo anche il fatto che restino immutate le persone in rianimazione: 46. Una di esse è uscita dal reparto e questo - ha detto l'assessore Segnana - è un altro dato positivo.

Nel dettaglio, sono 862 le persone a domicilio, 207 i ricoverati, 42 nel reparto seminvasivo. Nelle Rsa i malati sono 345.

La speranza è che il picco sia stato superato, ha osservato il dottor Antonio Ferro, direttore del Dipartimento di Prevenzione. "Ormai l'influenza non circola più ed è probabile che chi ha febbre con tosse, congiuntivite abbia contratto il Covid. Ora si punta a fare una campagna di tamponamenti casuali nelle zone minormente colpite per avere un riscontro a questa tesi".

"E' fondamentale che queste persone, quando la febbre è passata e stanno meglio, facciano una quarantena di almeno dieci giorni e non vengano in contatto con altri nuclei familiari", per non propagare il virus.

I dati sono stati diffusi nel consueto aggiornamento pomeridiano della task force provinciale sul Coronavirus.

Il governatore Maurizio Fugatti ha sottolineato come siano stati accolti alti due pazienti lombardi, saliti a quattro unità. Un segnale che va nel solco della tradizione solidaristica trentina.

Sul caso dei tamponi, "si sta facendo sistema tra Università, Cibio, Fem, Fbk, istituto zooprofilattico per poter dare delle risposte a chi è in prima linea", ha aggiunto Fugatti. "Sarà data priorità agli operatori delle case di riposo - ha precisato Ferro - ma è interesse dell'Apss anche quello di fare accertamenti sul territorio, soprattutto dove non c'è un'edemia dichiarata".

In arrivo sette respiratori ed è in fase di realizzazione un archivio centralizzato sulla quarantena.

Ribadito il "divieto" di fare la spesa in comuni diversi dal proprio e l'importanza di sostenere i piccoli negozi.

Gli ospedali di tutti i territori sono coinvolti e a Mezzolombardo arriveranno presto 5 neolaureati. Il governatore Fugatti ha rinnovato l'invito ai medici in pensione: "Il Trentino ha bisogno di voi".

"A Mezzolombardo saranno accolti pazienti Covid in via di guarigione - ha detto il direttore dell'Apss Paolo Bordon - grazie alle competenze di questi 5 giovani medici, che saranno guidati da professionisti esperti. In quella struttura c'è un hospice che serve a dare dignità a chi è in fin di vita.

"Arco e Tione stanno giocando una partita strategica importante: 55 i ricoverati nel primo ospedale".

"Nelle cure in Trentino inoltre saranno usati tutti i farmaci in fase di sperimentazione" in ambito internazionale.

Bordon si è congratulato con i cittadini, che hanno versato 3,2 milioni di euro per sostenere l'Azienda sanitaria.

Il dottor Giovanni Pedrotti ha illustrato un isstema che permette di dare informazioni ai parenti dei pazienti in terapia intensiva: vengono inviate anche delle foto della persona ricoverata.

Paolo Caputo, direttore di Trentino Emergenza 118, ha parlato delle risorse umane messe in campo: "Siamo professionisti con a casa delle famiglie che hanno bisogno anch'esse di rassicurazioni. Una prima linea importantissima di difesa per i cittadini e per i nostri ospedali. Ma con noi, che siamo 300, ci sono 3 mila volontari del soccorso, 5 mila vigili del fuoco volontari e 200 permanenti e al gruppo degli elicotteristi. Assieme facciamo un sistema".

Enrico Nava, direttore per l'Integrazione Socio Sanitaria, ha parlato della situazione nelle Rsa dell'Alto Garda e Ledro: "L'area colpita in realtà va oltre, estendendosi alle Giudicarie e Rendena, dove regiustriamo il 54% dei casi presenti nelle strutture trentine. I casi in più sono stati 21, il che fa pensare che la curva stia calando".

I decessi nelle Rsa sono stati in totale 23.

Raffaele Decol, direttore generale della Protezione civile, ha dato una precisazione sui rifiuti delle persone positive o in quarantena, che "vengono conferiti in un doppio contenitore per il residuo".