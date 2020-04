Coronavirus, 431 morti nelle ultime 24 ore: è il dato più basso delle ultime tre settimane

ROMA. Continuano i segnali incoraggianti in questa lotta davvero durissima contro il Coronavirus in Italia. Nella giornata di Pasqua ci sono stati 431 decessi, un numero ancora troppo elevato ma che rappresenta il dato quotidiano più basso dallo scorso 19 marzo. Sabato l'aumento era stato di 619 per un totale complessivo di 19.899 vittime.

«Il trend è ormai affidabile. Mettendo insieme la riduzione dei ricoverati, dei pazienti nelle terapie intensive e del numero dei deceduti, possiamo affermare che le misure adottate e prorogate stanno avendo un impatto su questo virus», ha sottolineato Luca Richeldi, primario di pneumologia al Gemelli di Roma e membro del Comitato tecnico-scientifico, in conferenza stampa.

Sono complessivamente 102.253 i malati di coronavirus in Italia, con un incremento di 1.984 rispetto a ieri. Sabato l'incremento era stato di 1.996. Il dato è stato fornito dalla Protezione civile nella consueta conferenza stampa quotidiana nella sede di Roma.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Coronavirus, Borrelli: "1.984 positivi in piu' rispetto a ieri" Il capo della protezione civile annuncia i dati giornalieri: +431 i decessi

Sono 34.211 le persone guarite in Italia dopo aver contratto il coronavirus, 1.677 più di ieri. Sabato l'aumento dei guariti era stato di 2.079. alano ancora per il nono giorno consecutivo i ricoveri in terapia intensiva.

Sono 3.343 i pazienti nei reparti, 38 in meno rispetto a ieri. Di questi, 1176 sono in Lombardia, 2 in meno rispetto a ieri. Dei 102.253 malati complessivi, 27.847 sono ricoverati con sintomi, 297 in meno rispetto a ieri - e 71.063 sono quelli in isolamento domiciliare.

Il numero dei contagiati totali dal coronavirus in Italia - compresi morti e guariti - è di 156.363, con un incremento rispetto a ieri di 4.092.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Coronavirus, Gallera: "In Lombardia meno ricoveri e decessi" I dati della regione Lombardia

«Dobbiamo avere cautela sul totale dei positivi che è dipendente dal numero dei test. Il numero sta aumentando di giorno in giorno. Si tratta di una cosa utile per capire meglio l'epidemiologia dei pazienti, ma falsa anche il numero dei positivi. Più test facciamo maggiore è la possibilità di trovare positivi», ha concluso Richeldi.