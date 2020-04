Coronavirus, 4 le vittime in Trentino. Bassa la percentuale di casi positivi sui tamponi effettuati

TRENTO. Altre 4 vittime del Coronavirus in Trentino, che portano il totale a 322. Sono 64 i nuovi contagi, dei quali 25 nelle Rsa. Effettuati 1158 tamponi: "I contagiati sono il 5%: un numero in calo da leggere positivamente", ha detto il governatore Maurizio Fugatti. Calano anche le persone in terapia intensiva: 43, 5 in meno.

Tra le vittime anche un uomo di 52 anni di Trento, deceduto per emorragia cerebrale. Di Tenna, Ledro e ancora Trento le altre vittime.

Il Trentino, con 20 mila persone è al 3,7% della popolazione sottoposta a tampone, dopo il Veneto (4,4%).

I guariti sono 879.

I dati aggiornati al 16 aprile sono stati diffusi nella consueta conferenza stampa online della task force Covid della Provincia.

"Quanto ai test veloci (patente di immunità): sono 15 mila i kit utilizzati. Assieme ai tamponi, vogliamo venire in aiuto alle strutture sanitarie trentine", ha detto Fugatti.

Nelle case di riposo, nel mese di marzo i decessi sono stati 135 in più rispetto ai due anni precedenti: un dato che impressiona, ha osservato il dottor Ruscitti, capo della task force. Il trend ha continuato a crescere, ma nella seconda metà di aprile è in calo.