Coronavirus, 38 casi a Trento, segue Pergine con 10

TRENTO. Trento resta il centro con il numero maggiore di casi di positività al Coronavirus, 38, ma Pergine sale al secondo posto, con 10, mentre a seguire troviamo Canazei, Vermiglio e Borgo-Chiese con 5 ciascuno. A questo link la distribuzione territoriale con i numeri riferiti a ciascun comune.

Ecco la situazione in tutto il Trentino alle 14 di giovedì 12 marzo: 38 nuovi casi, per un totale di 115, fra cui 5 guariti. 62 persone sono in isolamento al proprio domicilio, 5 in terapia intensiva, 23 agli infettivi, 13 in pneumologia, 7 in alta intensità. In questo momento gli ospedali interessati alla gestione dei pazienti contagiati dal Covid-19 sono 3: Trento, Rovereto e Arco.

«I numeri in Trentino sono in forte crescita, ma sono ancora sostenibili. Sappiamo che cresceranno, anche in modo importante, probabilmente nei prossimi giorni. Vogliamo dirlo chiaramente, quindi chiediamo sacrifici, alle persone diciamo di uscire solo per questioni sanitarie, altri motivi non ce ne devono essere». Lo ha detto il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, nel corso della conferenza stampa in cui sono stati elencati i nuovi casi di contagio da corona virus in Trentino.